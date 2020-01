अमित शाह ने BJP कार्यकर्ता के घर खाया खाना तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने साधा निशाना, बोलीं- एक डायलॉग याद आया...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और दिल्ली बीजेपी प्रमुख मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने भाजपा कार्यकर्ता के घर रात का खाना खाया. इससे जुड़ी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. अमित शाह और मनोज तिवारी के इस कदम पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने अमित शाह और मनोज तिवारी को लेकर कहा कि अपनी ही फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है. इस तरह सयानी गुप्ता ने अपने फिल्मी डायलॉग के जरिए अमित शाह और मनोज तिवारी पर निशाना साधा है.

This reminds me of the dialogue in #article15

'Mahant Khana bhi Ghar se laye rahe.. aur bartan bhi' @anubhavsinha@sirfgaurav@Mdzeeshanayyub

May be they saw our film https://t.co/kDejjkOeNT