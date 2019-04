शाहरुख खान के साथ लड़ाई के बाद बकरी चराते नजर आए अमिताभ बच्चन, Photo हुई वायरल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्हें ट्विटर पर उन्हें शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के साथ मस्ती भरे अंदाज में लड़ते-झगड़ते देखा गया था. सोशल मीडिया पर बिग बी खुद से जुड़ी जानकारियां साझा करते रहते हैं. शाहरुख से झगड़ने के बाद वो ट्विटर पर वो (Amitabh Bachchan) बकरी के साथ नजर आए. जी हां अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जहां वो बकरी को टहलाते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो के साथ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्विटर पर कैप्शन लिखा कि आई वॉक गोट. फोटो में अमिताभ बच्चन, सफेद लूंगी और कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं.

स्वरा भास्कर ने बेगूसराय में प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार को दिया नया नाम, देखें VIDEO

शाहरुख खान के साथ बैठे इस शख्स पर होने लगी नस्लभेदी टिप्पणियां, फैंस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बता दें कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों दो भाषाओं में बन रही 'तेरा यार हूं मैं' की शूटिंग में व्यस्त हैं. तमिल और हिंदी में बन रही इस फिल्म में सूर्या और राम्या कृष्णा हैं. इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में हो रही है. इस फिल्म में 20 साल बाद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) बड़े मियां-छोटे मियां की को-एक्ट्रेस राम्या कृष्णा के साथ नजर आएंगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख और अमिताभ बच्चन के बीच बदला की सक्सेस पार्टी को लेकर हल्की-फुल्की खींच तान हुई थी.

Sir hum toh wait kar rahein hain ki aap party kab de rahein hain hum sabko! We r waiting outside Jalsa every nite! https://t.co/9vix8rvwuP