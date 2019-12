अमिताभ बच्चन को मिला 'दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड' तो CAA-NRC पर चुप्पी को लेकर Twitter पर हुए ट्रोल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award) से नवाजा गया है. रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने अमिताभ बच्चन को इस उत्कर्ष्ट सम्मान से नवाजा. इस दौरान उनके साथ जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे. यूं तो रविवर को अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत का यह सर्वोच्च सम्मान मिला, लेकिन वहीं सोमवार को बॉलीवुड के महानायक ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गए. NRC-CAA पर उनकी चुप्पी को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, जहां कुछ लोगो उनके समर्थन में हैं तो कुछ उनके खिलाफ.

I Think everyone has his own opinion....If Amitabh Sir Says In Support Of NRC/CAA He is a @Bjp Supporter and if he Does Not Say He Is A Anti Muslim.....

So According to Me He Should Remain Silent Because Silence Is the BeSt Answer To Any Problem......!! #whysilentsrbachchan