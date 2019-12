फराह खान का ट्वीट हुआ वायरल, बोलीं- मुझे 'ला इलाहा इल्लल्लाह' और 'जय श्री राम', दोनों से ही समस्याएं हैं...

फराह खान अली (Farah Khan Ali) सोशल मीडिया पर समसामयिक मसलों को लेकर अपनी राय बहुत ही बेबाकी के साथ रखती हैं. फेमस जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून के साथ-साथ हर मुद्दे पर ट्वीट करती हैं. लेकिन हाल ही में फराह खान ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में फराह खान अली ने बताया कि उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह और जय श्री राम, दोनों से ही समस्या है. जूलरी डिजाइनर के इस ट्वीट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है, साथ ही लोग जमकर इसपर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

I have a problem with both La ill aha illalah and Jai Shree Ram . Both religious chants. Use them to pray not in religious issues as then they become communal chants. CAA/NCR/NPR is a Political issue against the Constitution of India that has equality as it's basic right.