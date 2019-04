अनुपम खेर ने पीएम नरेंद्र मोदी को किया ट्वीट, बोले- आतंकवाद पर आप जैसा पहले सोचते थे वैसा अब...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ इंटरव्यू क्या किया बॉलीवुड से रिएक्शन आने बंद ही नहीं हो रहे हैं. पहले अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने उनकी जमकर तारीफ की तो अब अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी उन्हें लेकर ट्वीट किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से बातचीत में कहा था कि उन्होंने आखिरी फिल्म 'अ वेन्ज्डे (A Wednesday)'फिल्म देखी थी. इस पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्वीट करके अपनी खुशी का इजहार किया है और आतंकवाद को लेकर उनकी सोच को लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिये यह बात कही है. वैसे भी लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) को लेकर काफी सरगर्मियां हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू पर किया ट्वीट तो अनिल कपूर कह बैठे ये बात

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने आखिरी फिल्म 'अ वेन्ज्डे (A Wednesday)' देखी थी, इस पर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्वीट कियाः 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! मुझे याद है जब अगस्त 2008 में आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आपने 'अ वेन्ज्डे (A Wednesday)' फिल्म देखी थी. आतंकवाद को लेकर जैसा आप तब सोचते थे वैसा ही अब भी सोचते हैं. मुझे इस बात की बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि पिछले 11 साल में जो आपने एकमात्र फिल्म देखी है, वह हमारी फिल्म है.' इस तरह अनुपम खेर ने पीएम नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर आभार जताया है और अनुपम खेर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

Hon. PM @narendramodi ji!! I remember when in August, 2008 you Sir as the CM of Gujarat watched our film #AWednesday. Your thoughts on terrorism were the same as they are now. I feel humbled that ours was the last film you have seen the last 11years. https://t.co/SoWRVsl55G