अनुष्का शर्मा के देसी लुक ने इंटरनेट पर मचाया 'हा हा कार', 15 Tweets देख ठहाका मार हंस पड़ेंगे!

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की नई फिल्म ' सुई धागा (Sui Dhaga) ' का ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू किया. ट्रेलर में अनुष्का बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आई हैं. सोशल मीडिया यूजर्स को गांव की महिला का किरदार निभा रहीं अनुष्का के एक्सप्रेशन्स हजम नहीं हुए, ऐसे में उन्होंने एक्ट्रेस की जमकर खिल्ली उड़ाई और Memes बनाकर इसे वायरल किया. ट्रेलर में अनुष्का रोते हुए नजर आईं, साथ ही नीले रंग की साड़ी में उनके एक्सप्रेशन्स देखते ही बने. ऐसे में ट्विटर यूजर्स ने अनुष्का के लुक को अलग-अलग जगह फिट कर, ढे़र सारे Memes बनाए. कभी अनुष्का अपने पति विराट कोहली के साथ खेल के मैदान में दिखीं, तो कभी पीएम मोदी के बगल में. धरती से लेकर चांद तक, अनुष्का इन Memes में हर जगह नजर आ रही हैं...

Now who did this? pic.twitter.com/VUrboDxfK6 — Mask ishan (@Mr_LoLwa) August 20, 2018

Same person who did this pic.twitter.com/ozer8K7rvr — (@theBlackkSky) August 20, 2018

Virat kohli after watching memes on Anushka Sharma .. pic.twitter.com/D4rAtFciK0 — Shailendra Yadav (@Shailen24933266) August 19, 2018

The latest Anushka Sharma memes are EVERYTHING! pic.twitter.com/vzTxxLm6MI — Vishaka (@AbeyGetLost) August 19, 2018

Whole India was in distress after World Cup 2007 exit. pic.twitter.com/zaEFQCX58S — Silly Point (@FarziCricketer) August 20, 2018

Anushka sharma in different bollywood movie posters.

Day made#AnushkaSharmapic.twitter.com/Uo0ADm5WtJ — Tee (@IamTee_07) August 20, 2018

Rare picture of Anushka Sharma waiting for Khaleesi in Meereen, along with Tyrion, Jorah and Daario! pic.twitter.com/mPnYGpqhVK — Karan Kapila (@KaranKapila) August 19, 2018

Rare pic of Anushka Sharma while selling Fishes

(macchi wali ) pic.twitter.com/TU1nHI6SIP — uttam pathak (@uttamsir2009) August 17, 2018

देखें, अनुष्का शर्मा के पॉपुलर Memes...बता दें, यशराज बैनल तले बनी 'सुई धागा (Sui Dhaaga)' में अनुष्का शर्मा की जोड़ी पहली बार वरुण धवन के साथ जमेगी. मौजी बने वरुण की पत्नी ममता का किरदार अनुष्का निभाएंगी. फिल्म की स्क्रिप्ट मनीष शर्मा ने लिखी है और वही फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म की कहानी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है.देखें, ट्रेलर... 'सुई धागा' में पीएम नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान की झलक भी देखने को मिलेगी. 'दम लगा के हइशा' फेम शरत कटारिया ने इसे डायरेक्ट किया है. 'सुई धागा' 28 सितंबर को रिलीज होगी