धोनी की पत्नी साक्षी संग अनुष्का शर्मा बचपन में कर चुकी हैं पढ़ाई, स्कूल की फोटो वायरल

भारतीय क्रिकेटर व पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की पत्नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) और वर्तमान भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अपने दोस्तों के साथ साक्षी और अनुष्का पोज देते हुए नजर आ रही हैं. क्या आपको मालूम है कि साक्षी और अनुष्का शर्मा स्कूल में साथ पढ़ाई कर चुकी हैं. पुरानी तस्वीर अनुष्का शर्मा के फैन पेज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद यह तस्वीर सनसनी की तरह फैल गई.

करीब दो साल पहले नवंबर 2017 के दो फोटो में साक्षी धोनी और अनुष्का शर्मा एक साथ नजर आई थीं. इतना ही नहीं, स्कूल के ग्रुप फोटो की भी फोटो शेयर की गई, जिसमें अनुष्का और साक्षी बचपन की फोटो दिखाई दे रही हैं. असम के सेंट मैरी स्कूल में दोनों ही स्टार साथ में स्टडी की थी. हालांकि इस बारे में साक्षी या अनुष्का ने खुद से कोई भी पुष्टि नहीं की, लेकिन इंडिया टुडे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साक्षी-अनुष्का प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी.

साल 2013 में इंडिया टुडे के इवेंट में अनुष्का शर्मा ने रियूनाइट के बारे में बताते हुए कहा था कि ''साक्षी और मैं असम के एक बहुत छोटे कस्बे में साथ रहे हैं. जब उसने (साक्षी) मुझे बताया कि वो कहां रहती थी तो मैंने कहा वॉव, मैं भी यही रहती थी. उन्होंने कहा मैं इस स्कूल जाती थी तो मैंने भी कहा मैं भी इसी स्कूल में जाती थी.'' इसी इवेंट में अनुष्का ने पुरानी तस्वीर की बात की थी, जो अब काफी वायरल हो रही है.

