बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने पीएम मोदी को दी सलाह- देश को धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका सावरकर को भारत रत्न देना

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के चुनावी नतीजों (Election Result) में अब तक बीजेपी (BJP) का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. भारत में पूर्ण बहुमत से दोबारा अपनी सरकार बनाने आ रहे पीएम मोदी (PM Modi) को राजनैतिक दुनिया के साथ ही बॉलीवुड (Bollywood) की दुनिया से भी शुभकामनाएं मिल रही हैं. बॉलीवुड दुनिया में ही कोई पीएम मोदी (PM Modi) को शेर बता रहा है तो किसी ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) की जीत पर चुप्पी साध ली है. इस बीच बॉलीवुड के प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने भी चुनावी रुझानों को देखते हुए ट्विटर पर पीएम मोदी को सलाह दी है.

The best way of thanking the nation for this massive victory of @narendramodi ji is to give #BharatRatna to Hindutva Icon #Veer Savarkar ji. #ModiAaGaya