बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिर किया ट्रोलर्स को बोल्ड, कहा- जाकर फैक्ट्स चेक करें...

अपने बेबाक बोल और बोल्ड अंदाज के लिए पहचाने जाने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्रोलर्स का मुंह एक बार फिर बंद कर दिया है. दरअसल, आज यानी गुरुवार को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट (Election Results) आ रहा है. मतगणना अभी जारी है. बीजेपी (BJP) ने अभी तक 300 का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में इन लोकसभा चुनावों में विपक्ष का साथ देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. ट्रोलर्स लगातार स्वरा भास्कर को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने अपने एक ट्वीट से ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया है.

दरअसल, एक वेबसाइट ने स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) पर आर्टिकल लिखा था और उसमें स्वरा भास्कर को भी टैग किया था. जिसमें लिखा था, जिन 4 लोकसभा प्रत्याशियों के लिए स्वरा भास्कर ने कैपेंन किया वो सभी हार की कगार पर पहुंच गए हैं. इस आर्टिकल को देखकर स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) कहां चुप रहने वाली थी. उन्होंने तुरंत उस आर्टिकल को रीट्वीट करते हुए करारा जबाव दिया. उन्होंने कहा, '2019 के लोकसभा चुनाव केवल इस बात पर हुए कि आखिर स्वरा भास्कर किसके लिए कैंपेन कर रहीं हैं....और हां वो 6 केंडिडेट थे... कम से कम किसी को ट्रोल करने से पहले अपने फैक्ट्स तो चेक कर लेते.'

Yes, because #LokSabhaEelctions2019 was all about. Who #SwaraBhasker campaigned for!!!! And btw guys it was 6 candidates.. At least get your facts right when you are gloating!pic.twitter.com/bpRp8ftcuO