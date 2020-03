सलमान और अक्षय की बॉक्स ऑफिस फाइट के बीच फंसी टाइगर श्रॉफ की Baaghi 3, पड़ सकता है कमाई पर असर

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'बागी 3' (Baaghi 3) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है कि यह फिल्म सलमान खान (Salman Khan) की 'राधे' और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' के बीच फंस गई है. फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा (Komal Nahta) ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा: "बागी 3, राधे और लक्ष्मी बॉम्ब के बीच विवाद में बलि की बकरा बन गई है. यह किसका नुकसान है."

‘Baaghi 3' becomes the scapegoat in the ‘Radhe'-‘Laxmmi Bomb' controversy. Whose loss is it? Watch this shocking video exposing the crazy games being played in the film trade! https://t.co/8ofUP2ZNUA #Baaghi3 #laxmmibomb #radhe #SalmanKhan #AkshayKumar pic.twitter.com/Pep8MVMIBj

कोमल नाहटा (Komal Nahta) ने इससे पहले अपने ट्वीट में लिखा: "दिल्ली-यूपी में लगभग 50 सिंगल स्क्रीन सिनेमा और कई मल्टीप्लेक्स का नियंत्रंण एसएस सिनेमा के पास है. और यह 'बागी 3' को स्क्रीन्स नहीं दे रहे हैं. फॉक्स स्टार स्टूडियोज चाहता है कि एसएस सिनेमा ईद पर लक्ष्मी बॉम्ब के लिए सभी शो पर हस्ताक्षर करे, और राधे के लिए कोई शो ना हो. अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच जंग शुरू." कोमल नाहटा ने इस तरह ट्वीट और वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

Around 50 single-screen cinemas and several multiplexes controlled by the same SS cinema controllers in Delhi-U.P. not given Baaghi3 to play from March6. Fox wants SS to sign contracts for all shows for LaxmmiBomb on Eid, with no show to Radhe. War between Salman & Akshay begins? pic.twitter.com/HGXOZGLnCo