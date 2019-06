बाहबुली की अवंतिका के बदल गए हैं रंग-ढंग, अब यूं आने लगी हैं नजर- देखे Photo

Ready to roll for #Khamoshi promotions! Hair & make up : @makeupbypompy Assisted : @salonisingh805_abcd2 Styled : @sukritigrover Outfit : @mohammed.mazhar.official Jewellery: @minerali_store Shoes: @louboutinworld ????: @kadamajay

A post shared by Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) on Jun 4, 2019 at 1:36am PDT