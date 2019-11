Bala Box Office Collection Day 5: आयुष्मान खुराना की 'बाला' ने बनाया रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने करोड़

Bala Box Office Collection Day 5: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की 'बाला' ने बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है. यहां तक कि फिल्म समीक्षक भी आयुष्मान खुराना की फिल्म और उनकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सिनेमाघरों में अपना धमाका जारी रखते हुए 'बाला' (Bala Box Office Collection Day 5) जल्द ही 60 करोड़ रुपये का आकंड़ा भी पार करने वाली है. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बीते दिन 'बाला' ने करीब 7.5 से 8 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से फिल्म पांच दिनों में ही 59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

Ayushmann Khurrana is having a dream run at the BO... With #Bala - his seventh hit in a row - his choice of stories + BO earnings mirrors the fact that the actor is on a roll... Very rarely does one see a scoreboard like this in our industry... Wow, just wow! @ayushmannk