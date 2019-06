Bharat Box Office Collection Day 4: सलमान खान की फिल्म ने चौथे दिन भी की धुंआधार कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Bharat Box Office Collection Day 4: सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म 'भारत' (Bharat) की सूनामी जारी है. सलमान खान की फिल्म 'भारत' बॉक्स ऑफिस (Bharat Box Office Collection) पर जमकर कमाई कर रही है. सलमान खान (Salman Khan) , कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और दिशा पटानी (Disha Patani) की फिल्म 'भारत' (Bharat Collection) ने चौथे दिन भी खूब कमाई की है. पहले दिन 'भारत' (Bharat) ने जहां 42.30 करोड़, दूसरे दिन 31 करोड़, तीसरे दिन 22 करोड़ की कमाई थी. सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ने चौथे दिन भी यानी शनिवार को 25-26 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस तरह से फिल्म ने चार दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है.

ट्विंकल खन्ना ने डिंपल कपाड़िया का पोस्ट किया Video, लिखा- मम्मी बढ़ती उम्र के साथ और....

As #Bharat cruises past ₹ ???? cr mark today [Day 4], Salman Khan sets another benchmark: Highest number of films in ₹ ???? cr+ Club... The tally rises to 14 with #Bharat... Breakup:

⭐️ ₹ 300 cr: 3

⭐️ ₹ 200 cr: 2

⭐️ ₹ 100 cr: 9

India biz.