जम्मू-कश्मीर से हटी धारा 370 तो बॉलीवुड एक्टर की मां ने लगाए 'मोदी साहब जिंदाबाद' के नारे, कही ये बात

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद देश का माहौल ही अलग हो गया है. चारों तरफ से इस मुद्दे पर रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जो वायरल हो गया है. इस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) की मां दुलारी खेर खुशी मनाती नजर आ रही हैं. वीडियो में अनुपम खेर (Anupam Kher) की मम्मी बता रही हैं कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. लेकिन मोदी साहब और भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब वह वापस अपनी जन्मभूमि, अपने वतन कश्मीर में जाकर रहेंगी. अनुपम खेर के इस वीडियो में उन्होंने 'मोदी साहब जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए ढेर सारी मुबाकबाद दी.

Bhojpuri Cinema: आम्रपाली दुबे संग निरहुआ ने बोला पवन सिंह का डायलॉग, वीडियो ने मचाया धमाल

Mom's emotional reaction to #Article370Scrapped is loud & clear. Like lakhs of other #KPMothers she has silently waited for this news for years. She blesses @narendramodi ji in Kashmiri & says, मोदी साहब - ज़िंदाबाद। किरण खेर- ज़िंदाबाद। Jai Ho!???????? #DulariRocks@KirronKherBJPpic.twitter.com/z7qFq6h08t