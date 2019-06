विराट कोहली ने किया स्टीव स्मिथ का बचाव, तो बॉलीवुड एक्टर ने किया धमाकेदार Tweet

वर्ल्ड कप ( World Cup 2019) में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus) के बीच धमाकेदार मुकाबला हुआ. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराकर लगातार दूसरा मैच जीत लिया. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli), शिखर धवन (Shikhar Dhawan) सहित सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा रही विराट कोहली के व्यवहार की. भारतीय दर्शक जब स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के खिलाफ हूटिंग कर रहे थे, तो विराट कोहली (Virat Kohli) ने उनका बचाव किया. विराट कोहली के इस व्यवहार पर बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने रिएक्शन दिया है, जो वायरल हो रहा है.

A true icon. Well done captain! #INDvAUS #WorldCup2019 pic.twitter.com/IroCQ4blHJ

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने लिखा: 'एक सच्चा आइकन, वेलडन कैप्टन.' उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से विराट कोहली (Virat Kohli) की जमकर तारीफ की है. आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) के ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं. विराट कोहली के इस व्यवहार की पूर्व क्रिकेटर सहित अन्य क्षेत्रों के दिग्गज भी तारीफ कर रहे हैं.

With India fans giving Steve Smith a tough time fielding in the deep, @imVkohli suggested they applaud the Australian instead.



Absolute class #SpiritOfCricket#ViratKohlipic.twitter.com/mmkLoedxjr