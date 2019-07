राजेंद्र कुमार को याद कर धर्मेंद्र हुए इमोशनल, लिखा- कहां गए वो दिन, देखें Photos

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर अपने मस्तमौला अंदाज और पोस्ट के लिए पहचाने जाते हैं. एक बार फिर धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर की हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं. ये तस्वीर काफी पुरानी है, इस तस्वीर में धर्मेंद्र (Dharmendra) फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar) के साथ नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा, 'कहां गए वो दिन, हम सब बहुत याद करते हैं आपको. मेरे प्यारे भाई राजेंद्र की याद में. मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ की थी. 'आई मिलन की बेला'.' हर पोस्ट की तरह धर्मेंद्र का ये पोस्ट भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

कहाँ गए वोह दिन , हम सब बहुत याद करते हैं आप को . In loving memory of my brother Rajendra. I started my carrier with him. “Aye Milan KI Bela “ pic.twitter.com/arRG8ZJ3Nv