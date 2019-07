आजम खान के बयान पर भड़के ये बॉलीवुड एक्टर, कहा- अब जा सकते हो पाकिस्तान, मैं दिलवाता हूं टिकट

बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) अपने बेबाक बोल के लिए हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं. वैसे तो केआरके (KRK) हमेशा एंटरटेन्मेंट से जुड़े पोस्ट ही अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने पोलिटिकल ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, कमाल राशिद खान ने अपने ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर ट्वीट किया है. हाल ही में आजम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बंटवारे के समय जो मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए वो आज इसकी सजा भुगत रहे हैं. अब आजम खान के इस कमेंट पर बॉलीवुड एक्टर केआरके ने उनको करारा जवाब दिया है. कमाल राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अगर आजम खान को बंटवारे के समय पाकिस्तान ना जाने का दुख है तो वो अब जा सकते हैं.'

If #AzamKhan is regretting for not going to Pakistan during the partition, then he must go now. I am ready to provide business class tickets for his entire family. India doesn't need such a fraud who does use Religion card for his own benefits n corruption #SorryforpoliticalTweet