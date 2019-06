युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर धोनी की चुप्पी को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने उठाए सवाल, कही ये बात

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) 10 जून को ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के संन्यास लेने पर उन्हें खेल, बॉलीवुड और राजनीति के कई दिग्गजों ने शुभकामनाएं दीं. साथ ही उनके काम की भी सराहना की. इस बीच कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के रिटायरमेंट पर ट्वीट किया है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्वीट में न केवल युवराज सिंह बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी (M S Dhoni) का भी जिक्र किया है. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के रिटायरमेंट के बाद आया कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Yuvraj Singh didn't say anything about Dhoni at the time of his retirement neither Dhoni said anything. Means Dushmani Gahari Bhi Hai Aur Purani Bhi.



बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं. कमाल आर खान ने युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर अपने ट्वीट में लिखा, 'युवराज सिंह ने अपने रिटायरमेंट के समय धोनी के बारे में कुछ नहीं कहा और न ही धोनी ने उनके रिटायरमेंट पर कुछ बोला. इसका मतलब है कि दुश्मनी गहरी भी है और पुरानी भी.'

Dearest @YUVSTRONG12 Wish you all the best in your life as you move forward ???? Thank you for those 6 sixes ???? & all those wonderful times & moments when you entertained us playing for ???????? & in the IPL. Loads of love & good wishes always... xoxo ???????????????? #Cricketlegend#friendspic.twitter.com/U0EpgKbx51