बॉलीवुड एक्टर का पाकिस्तान के कप्तान पर तंज, बोले- यह कैप्टन नहीं पनवाड़ी...

खास बातें पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट सरफराज अहमद पर साधा निशाना खराब फैसले को लेकर कसा तंज

बॉलीवड एक्टर और 'बिग बॉस-3' में नजर आ चुके कमाल आर खान (Kamaal R Khan) इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने तीखे ट्वीट्स की वजह से सुर्खियों में हैं. कमाल आर खान अकसर समसामयिक विषयों पर अपनी राय रखते हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बीते दिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Aus Vs Pak) के बीच हुए मैच पर अपनी राय पेश की है. 12 जून को हुए मैच को ध्यान में रखते हुए कमाल आर खान (KRK) ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान (Sarfaraz Ahmed) पर निशाना साधा है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर किया गया कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Pakistan hasn't got defeated just by chance but actually Pakistan deserves it, when their captain is so stupid that he can take one run on the last ball of the over with no wicket balance. Ye captain Nahi, Panwadi Hona Chahiye! #AUSvPAK — KRK (@kamaalrkhan) June 12, 2019

बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Aus Vs Pak) का क्रिकेट मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान की हार को देखते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इस पर ट्वीट किया. ट्विटर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा 'पाकिस्तान को ऐसे ही हार नहीं मिली है बल्कि वो इस हार का हकदार है. जब उनकी टीम का कप्तान ही इतना नासमझ है कि वह बिना विकेट बैलेंस के लास्ट बॉल पर एक रन ले सकता है. यह कैप्टन नहीं, पनवाड़ी होना चाहिए!' अपने ट्वीट के जरिए कमाल आर खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद पर तंज कसा. कमाल आर खान ने ट्वीट के जरिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में सरफराज अहमद की गलती के बारे में भी बताया. सरफराज अहमद के फैसले पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वासिम अकरम ने भी प्रश्नचिन्ह लगाया था. वासिम अकरम ने ट्वीट किया थाः

We all know Maxwell struggles against quick bowlers early on in his innings yet Pakistan still bowling at him with part timers . #gofigure — Wasim Akram (@wasimakramlive) June 12, 2019

यही नहीं, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विज्ञापन युद्ध को लेकर भी ट्वीट किया था और यह ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था.

Cringeworthy ads on both sides of the border ???? seriously guys, you don't need to ‘hype up' or market the match anymore specially with rubbish! it has ENOUGH attention already!It's only cricket for God sake, and if you think it's anymore than that then get a grip or get a life !! — Sania Mirza (@MirzaSania) June 12, 2019

बता दें कि कमाल आर खान (Kamaal R Khan) बॉलीवुड से लेकर, राजनीति, खेल और कई अन्य गतिविधियों पर अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup) शुरू होने से पहले भी कमाल आर खान ने भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर एक ट्वीट किया था. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्डकप के सेमी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगी. हालांकि हालात कमाल आर खान के अनुमान के बिल्कुल विपरीत हुए. भारत ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया था. फिर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी.

