विश्व कप के मैचों में बार-बार बारिश आने से भड़का यह बॉलीवुड एक्टर, लिखा- किस बात का वर्ल्ड कप

वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के मैचों में बारिश लगातार खलल डाल रही है. अब तक बारिश के कारण कई मैच धुल गए. मैचों में बारिश आने से सबसे ज्यादा परेशान दर्शक हो रहे हैं. वर्ल्ड कप में बुधवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pak vs Aus) के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाना है. लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक, आज के मैच में भी बारिश होने की पूरी संभावना है. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी मैचों में आ रही बार-बार बारिश पर अपना रिएक्शन दिया है. वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) को लेकर किया गया उनका यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) वैसे भी अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं.

This is the raining season in UK so I can't understand that why #ICC has kept World Cup matches in this season? Aadhe Matches Honge Hi Nahi, Toh World Cup Kis Baat Ka Hai. #ICCCricketWorldCup2019

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "यूके में इस समय बारिश का मौसम है. इसलिए मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आईसीसी ने इस मौसम में विश्व कप का आयोजन क्यों किया. आधे मैच होंगे ही नहीं तो वर्ल्ड कप किस बात का है." कमाल खान ने इस तरह मैचों में आ रही बार-बार बारिश पर अपनी राय रखी है. उनके इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन आने लगे हैं. कमाल खान इससे पहले भी कई मौकों पर वर्ल्ड कप के मैचों पर ट्वीट कर चुके हैं.

"In the last couple of days we have experienced more than twice the average monthly rainfall for June."#CWC19 chief Dave Richardson addresses the unseasonably wet weather and explains why reserve days would be "extremely complex to deliver."https://t.co/We6pkQCMTw