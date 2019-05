NDTV पर सुनयना की स्टोरी देख रो पड़े बॉलीवुड एक्टर, किया ये इमोशनल ट्वीट

उत्तर प्रदेश के अमरौली में एनडीटीवी के प्रमुख डॉ. प्रणय रॉय (Dr. Prannoy Roy) को चुनावी दौरे के बीच एक छोटी-सी बच्ची सुनयना रावत (Sunaina Rawat) मिली. सातवीं क्लास में पढ़ने वाली सुनयना रावत (Sunaina Rawat) डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है, लेकिन इस बात से बेखबर है कि उसके सपने की राह में किस तरह की सच्चाइयां खड़ी हैं. डॉ. प्रणय राय ने उसके साथ हर विषय पर लंबी बातचीत की और ये पूरी बातचीत दरअसल एक बच्ची का नहीं, ग्रामीण भारत में अपने हिस्से की उपेक्षा, अपने हिस्से का छल झेल रहे अनुसूचित समुदाय का दर्द बयान करती है. NDTV की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी पर बॉलीवुड से भी रिएक्शन आ रहे हैं और बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने तो ट्वीट करके बताया है कि सुनयना की ये कहानी देखकर वे रोने लगे.

I cried watching this..major reality check..Such wisdom, maturity,responsibility and noble ambitions in one so young..God Bless you #DoctorSunaina , utmost #Respect . ⁦⁩ In A UP Village, A Young Girl Will Not Be Defeated https://t.co/u6Y2trbM1w

जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने एनडीटीवी (NDTV) की इस स्टोर पर अपनी राय देते हुए ट्वीट किया हैः 'इसे देखते हुए मैं रोने लगा...हकीकत की जमीना पड़ताल...इस तरह की समझदारी, परिपक्वता, जिम्मेदारी और महत्वाकांक्षा कमाल है...ईश्वर आपके साथ है डॉक्टर सुनयना. उत्तर प्रदेश के गांव की ये बच्ची कभी हार नहीं मानेगी.'

Thank you @PrannoyRoyNDTV.

Indians living in metros and other cities HAVE to watch this to understand a bit of real India, especially the kids https://t.co/CTJhInTWIr