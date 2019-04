वाराणसी से प्रियंका गांधी को न उतारे जाने पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, बोले- मोदीजी से डर गए राहुल गांधी जी...

कांग्रेस (Congress) ने वाराणसी में अजय राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है और इसके साथ ही उन कयासों पर विराम लग गया है जिनमें प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं. इस तरह प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर हर पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर कमाल आर खान तो पूरी तरह उखड़ ही गए हैं. कमाल आर खान ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से डर गए हैं और डर के साथ कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती है. लोकसभा चुनाव (Elections 2019) के दौरान खुलकर अपनी राय रखने वाले कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इस तरह अपना गुस्सा निकाला है.

Now from congress party #AjayRai will contest election against @narendramodi Ji in Varanasi and it's clear signal that @RahulGandhi Ji is scared of Modi Ji. Aur Duniya Main Koi Bhi Darkar Jeet Nahi Sakta. So For me, today congress has lost the elections.