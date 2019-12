सलमान खान पर निशाना साधने वाले बॉलीवुड एक्टर का दावा- भाईजान का आया फोन, Dabangg 3 के लिए मांगा सपोर्ट

सलमान खान (Salman Khan) पर अकसर निशाना साधने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिर से कुछ ट्वीट किए हैं, जो खूब सुर्खियों में है. उन्होंने सलमान खान और उनकी अपकमिंग फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा: "पिछली रात सलमान खान ने खुद मुझे फोन किया और 'दबंग 3' का समर्थन करने के लिए कहा. मैंने उनसे से फिल्म के फेयर रिव्यू और उनके बार में कुछ भी ना कहने का वादा किया है." कमाल आर खान का यह ट्वीट चर्चा में है. कमाल आर खान ने बीते दिनों अरहान खान को लेकर सलमान खान पर निशाना साधा था.

Last night, Salman khan himself called and asked me to support #Dabangg3 ! I promised him for a fair review and not to tweet anything about him.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा: "सलमान खान (Salman Khan) भाई जान आपके एक फोन ने आपके प्रति मेरी सोच बदल दी है. आप बहुत अच्छे इंसान हैं. लव यू भाई. 'दबंग 3' (Dabangg 3) के लिए शुभकामनाएं. उम्मीद है यह फिल्म सुपरहिट होगी." कमाल आर खान के ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आने लगे हैं.

Salman khan Bhai Jaan your one phone call has changed my thinking about you. You are really a nice guy. Love you bhai! And all the best for #Dabangg3! Inshallah it will become a super hit.