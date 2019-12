असम में बिगड़े हालातों पर बोले बॉलीवुड एक्टर, 'नागरिकता संशोधन बिल अब तक का सबसे नासमझी भरा फैसला है'

लोकसभा (Lok Sabha) में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पास होने के बाद विधेयक बीती रात राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी पास हो गया. इस बिल को लेकर जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं. वहीं, पूर्वोत्तर राज्य असम में नागिकता संशोधन बिल को लेकर हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं. गुवाहाटी में बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं राज्य के 10 जिलों में 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा भीं बंद कर दी गई है. असम (Assam) में लगातार बिगड़ते हालात को देखकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Assam, very painfully slowly, was recovering from 2.5 decades of unrest from 1979. Things were becoming a bit normal. Now, the wisdom of our Leadership failed to understand the complexities of Assamese cultural fabric. The decision to impose CAB is the most unwise ever.