कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ के घर बेटी ने लिया जन्म तो सुनील ग्रोवर का यूं आया रिएक्शन

कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया है. बीते सोमवार को कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी जानकारी खुद कॉमेडी किंग ने ट्वीट कर दी. कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद से ही उन्हें बेटी के लिए खूब सारी बधाइयां मिलीं. पंजाबी सिंगर गुरू रंधावा से लेकर बैडमिंटन प्लेयर सायना नेहवाल ने भी कपिल शर्मा को बेटी के आने की बधाई दी. लेकिन इन सब में कॉमेडी के सरदार सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. कपिल शर्मा के पापा बनने के पर सुनील ग्रोवर ने भी अपना रिएक्शन दिया, साथ ही कपिल शर्मा के ट्वीट पर रिप्लाई कर उन्हें बधाई दी.

Congratulations!! Love and wishes. — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) December 10, 2019

सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "बधाई हो, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद." सुनील ग्रोवर के इस रिएक्शन ने लोगों को काफी हद तक हैरान करके रख दिया. दरअसल, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के पिछले सीजन के दौरान ही कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच नोक-झोंक हो गई थी, जिसके बाद से सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया. यहां तक कि इस बार भी उन्होंने 'द कपिल शर्मा शो' में आने की सभी अटकलों को दूर करते हुए कहा था कि मैं परेशान हो चुका हूं.

Just heard the good news! Congratulations to you and Ginni! God bless the baby — Kiara Advani (@advani_kiara) December 10, 2019

Many many congratulations for the baby girl @KapilSharmaK9 — Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) December 10, 2019

Mubarak ho sir ????wish the best years for you and your family! God bless — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) December 10, 2019

Pajiiii, Congratulations. Lot of love and blessings. — Harrdy Sandhu (@HARRDYSANDHU) December 10, 2019

सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के अलावा टीवी एक्टर अली असगर (Ali Asgar) ने भी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को बेटी के आने पर बधाई दी. इनके अलावा टाइगर श्रॉफ, कियारा अडवाणई, यो यो हनी सिंह जैसे कई कलाकारों ने भी कपिल शर्मा को बेटी के जन्म पर शुभकामनाएं दीं. वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो कपिल शर्मा इन दिनों द कपिल शर्मा शो से लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. अपने शो के सभी कलाकारों कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर और सुमोना चक्रवर्ती के साथ मिलकर कपिल शर्मा हर हफ्ते खूब धूम मचाते हैं. वहीं, सुनील ग्रोवर ने भी टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी खूब पहचान बना ली है.

