ट्विंकल खन्ना ने किया Tweet, बोलीं- जाति, धर्म और नस्ल के नाम पर भेदभाव...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) फिल्मों से दूर रहने के बाद भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. ट्विंकल अकसर समासामयिक मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने पेश करती नजर आ जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने समाज में फैलते भेदभाव पर जमकर निशाना साधा है. एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna Twitter) ने ट्वीट करते हुए कहा, "नस्ल, रंग, जाति, धर्म और इस तरह के अन्य सामाजिक निर्माणों पर आधारित भेदभाव जो भी हो, मानवीय स्थिति की मौलिक अखंडता के खिलाफ है."

दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' का ट्रेलर हुआ रिलीज, तो आमिर खान ने Tweet कर कही ये बात

Discrimination based on race, colour, caste, religion and other such social constructs in whatever form, goes against the fundamental moral integrity of the human condition.