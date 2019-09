Housefull 4 पर आया इस एक्टर का रिएक्शन, कहा- जूनियर बच्चन ने बिल्कुल सही फैसला लिया...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'हाउसफुल 4 (Housefull 4)' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. कॉमेडी और ड्रामे से भरपूर फिल्म का ट्रेलर तो काफी मजेदार है. हालांकि फिल्म के ट्रेलर पर अब जबरदस्त मीम्स भी बन रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने 'हाउसफुल 4' को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के 'हाउसफुल 4' ना करने के फैसले को सही बताया है. कमाल आर खान ने लिखा, 'हमारे सोर्स के मुताबिक स्क्रिप्ट सुनने के बाद जूनियर बच्चन ने हाउसफुल 4 करने से मना कर दिया.'

According to our sources @juniorbachchan refused to do #Housefull4 after hearing the script. So we can say after watching the trailer that his decision is 100% correct. These Makers should be ashamed to use so many bad words in a so called family film.