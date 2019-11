JNU में फीस बढ़ोतरी को लेकर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- पूरी तरह गलत है...

दिल्‍ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिएक्शन आया है. लगभग हर समसामयिक मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय पेश करने वाले एक्टर कमाल आर खान ने देश की जानी-मानी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, 'सरकार को पूरे देश में शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए, लेकिन बजाय इसके जेएनयू में फीस (JNU Fee Hike) बढ़ा दी गई है, जो बिल्कुल गलत है.'

Government should do education free in the entire country instead increasing the fees at #JNU is totally wrong. #jnuprotest#JNUFreeForAll