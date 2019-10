अब फेसबुक और ट्विटर के लिए भी लगेगा आधार कार्ड? इस बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट कर कहा- 2020 में...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) लगभग हर समसामयिक मुद्दे पर अपनी राय पेश करते नजर आते हैं. एक बार फिर कमाल आर खान अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में सोशल मीडिया पर सरकार के नए नियम लागू करने की बात कही है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के इस ट्वीट पर यूजर्स के भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा, 'सरकार 15 जनवरी 2020 में नए सोशल मीडिया के नियम लागू करने वाली है और इस नए नियम के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर के सभी यूजर्स को अपना एकाउंट आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ सकता है.'

बिग बॉस के घर में जमकर मचा हंगामा, देवोलीना ने पंजाब की कैटरीना कैफ को लगाया जोरदार थप्पड़...देखें Video

Government is going to introduce new social media rules on January 15, 2020 and According to new rules all the accounts on #Facebook and #Twitter might be connected with #AdharCard. It's really good decision. I am loving it.