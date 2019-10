Maharashtra Assembly Election: चुनाव नतीजों को लेकर बॉलीवुड एक्टर का ऐलान, बताया इस पार्टी की बनेगी सरकार

Maharashtra Assembly Election 2019: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीते दिन राज्यों में मतदान हुआ था, जिसमें लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से मतदान किया था. वहीं, दूसरी तरफ चुनावी उम्मीदवार भी अपनी जीत दर्ज कराने और जनता का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे. लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election 2019) को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने चुनावी नतीजों से पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन अपनी सरकार बनाने वाला है. इस चीज के लिए कमाल आर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी. महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Exit poll results are clear indications that @bjp4mumbai and @ShivSena are going to form new government in Maharashtra. So congrats to @narendramodi Ji @AmitShah Ji @Dev_Fadnavis Ji and @AUThackeray in advance. And all the very best for next 5 years.