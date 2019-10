War Box Office Collection Day 20: 'वॉर' बनी साल की सबसे बड़ी फिल्म, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर बनाया ये रिकॉर्ड

War Box Office Collection Day 20: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' ने 19 दिनों में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार साल की सबसे बड़ी फिल्मों को बखूबी पछाड़ दिया है. अपने धुआंधार प्रदर्शन से 'वॉर' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि इतिहास भी रच दिया. 'वॉर' (हिंदी वर्जन) के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फिल्म ने बीते 21 अक्टूबर को 3.5 से 4 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से फिल्म 291 से 292 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. वहीं, सभी वर्जन में 'वॉर' कुल 305 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'वॉर' (War) इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचा रही है. खास बात तो यह है कि विदेशी स्तर पर भी 'वॉर' 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है. समीक्षक के ट्ववीट के अनुसार 'वॉर' ने इंटरनेश्नल बॉक्स ऑफिस पर अब तक 91.58 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. बता दें कि सलमान खान की 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' के बाद 'वॉर' यश राज फिल्म्स की तीसरी फिल्म है जो 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है. कमाई से इतर फिल्म ने अपने कंटेंट और कलाकारों से भी लोगों का खूब दिल जीता है. खासकर टाइगर और ऋतिक की जोड़ी को साथ पर्दे पर देखने के लिए लोगों में काफी क्रेज था.

#War nears ₹ ???? cr mark in the international arena... Total after Weekend 3: $ 12.930 million [₹ 91.58 cr]... #USA - #Canada : $ 4.362 mn #UAE - #GCC : $ 4.590 mn #UK : $ 843k ROW: $ 3.135 mn Note: Few cinemas yet to report. #Overseas

#War is 300 Not Out... #YRF's third film to cross ₹ 300 cr, after #Sultan [2016] and #TigerZindaHai [2017]... [#Hindi; Week 3] Fri 2.80 cr, Sat 4.35 cr, Sun 5.60 cr. Total: ₹ 287.90 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 301.75 cr. #India biz.