नोरा फतेही के डांस को देखने के लिए भीड़ हुई बेकाबू, रेड ड्रेस में यूं मचाया तहलका...देखें Video

Gourgeous @norafatehi is performing with @fnaire_official in the song #arabicdilbar .... #morocco#norafatehifans#noriana#norafatehi#concert#dancingdiva#norafatehidiva#fnaire#dilbar#follow4follow#likeme#gougeousnora#pretty#singernora#agadir#like4like#hitsongs#arabicsong

A post shared by N O R A F A T E H I (@norafatehi_diva) on Oct 20, 2019 at 8:17pm PDT