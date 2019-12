पीएम मोदी ने नागरिकता कानून पर तोड़ी चुप्पी, तो बॉलीवुड एक्टर बोले-लोगों का भ्रम दूर करने के लिए धन्यवाद

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देशभर में हो रहे विरोध के बीच पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को एक रैली को संबोधित किया. देशभर में झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है. कुछ अर्बन नक्सल झूठ फैला रहे हैं. आप लोग पढ़े-लिखे हो, पहले इसे पढ़ तो लो. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपना रिएक्शन दिया है.

Sir @narendramodi thank you so much for clearing the confusion of the people. And thank you for reminding the people that each Indian is equal for you and government is not going to snatch nationality of any Indian. Even #NRC is not going to happen in India.