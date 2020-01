सलमान खान ने किया नई फिल्म का ऐलान, तो बॉलीवुड एक्टर बोले-अक्षय कुमार को कॉपी...

सलमान खान (Salman Khan) ने शुक्रवार को एक ट्वीट के जरिए अपनी नई फिल्म का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि उनकी नई फिल्म का नाम 'कभी ईद कभी दिवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) होगा. अब इसको लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. कमाल खान ने अपने ट्वीट में सलमान खान पर तंज कसा है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की कॉपी कर रहे हैं. कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) का यह ट्वीट वायरल हो रहा है.

सलमान खान ने किया नई फिल्म का ऐलान, नाम में ईद और दिवाली दोनों शामिल- देखें Tweet

There was a time when #Akshay was copying #Salman and today #Salman is copying #Akshay! So he is doing a film with director #FarhadSamji who directed worst film of 2019 #Houseful4 coz Akshay is doing one more film with him. Wakehi Waqt Kisi Ka Nahi hai, kab Badal Jaye Pata Nahi!