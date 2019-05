पीएम के ईमेल वाले बयान पर बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन, लिखा- मोदीजी ने किया सारे वैज्ञानिकों को फेल

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का 'न्यूज नेशन' को दिया इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा. शनिवार को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के रडार वाले बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब उनके डिजीटल कैमरे और ईमेल वाला बयान काफी वायरल हो रहा है. बॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने पीएम मोदी के इस बयान पर तंज कसा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर तंज कसा है. उनके ट्वीट पर अब खूब रिएक्शन आने लगे हैं. कमाल खान ने सिलसिलेवार ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं.

पीएम मोदी ने बताया 1987-88 में किया था उन्होंने पहला ईमेल तो बॉलीवुड एक्टर बोले- हद होती है भाई...

PM Modi Ji was having digital camera and email in 1987, while we got email in the most developed country UAE in 1996. And still he says that congress has done nothing in India. Which one is truth?