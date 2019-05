पीएम मोदी ने बताया 1987-88 में किया था उन्होंने पहला ईमेल तो बॉलीवुड एक्टर बोले- हद होती है भाई...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का न्यूज चैनल 'न्यूज नेशन' को दिया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान बादलों को लेकर किया गया कमेंट खूब चर्चा में रहा था. अब पीएम मोदी का एक और वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वे बता रहे हैं कि 1987-88 में उन्होंने डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था और ईमेल के जरिये उसकी फोटो को भेजा था. सोशल मीडिया पर पीएम मोदी (PM Modi) का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बॉलीवुड एक्टर और बेंगलूरू से चुनाव लड़ रहे प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इस पर कमेंट भी किया है. प्रकाश राज (Prakash Raj) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

THOUGH we CITIZENS knew only in 90s...Our CHOWKIDAR derived the knowledge of DIGITAL CAMERAS and EMAILS in the 80s ..while he was in the forests ..by reading MAHABHARATA...surrounded by CLOUDS...ULLU BANANA KA BHI HADH HOTA HAI ..BHAI pic.twitter.com/WMeKy1VfGH