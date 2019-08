पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बॉलीवुड एक्टर ने बताया 'दुखी लड़का', Tweet कर कह डाली यह बात

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. समसामयिक मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय पेश करने वाले परेश रावल (Paresh Rawal) ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को लेकर एक ट्वीट किया है. उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में परेश रावल ने इमरान खान (Imran Khan) पर निशाना साधते हुए उन्हें स्कूल का दुखी लड़का बताया है. पाकिस्तान सरकार को लेकर परेश रावल (Paresh Rawal) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Batla House Box Office Collection Day 2: जॉन अब्राहम की फिल्म ने दूसरे दिन मचाया तहलका, कमा डाले इतने करोड़

"I can't prevent myself from sharing this ...इमरान खान" स्कूल का वो दुखी लौंडा है जिसने

पूरे साल में सिर्फ "मोदी मोदी " पढ़ा



और एग्जाम में "अमित शाह" आ गए @AmitShah