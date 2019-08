The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के शो में सपना ने कप्पू को कहा कुछ ऐसा, सेट पर ही शुरू हो गई नोंक-झोंक

The Kapil Sharma Show: शो के सेट पर हुई कपिल और सपना में नोंक-झोंक

खास बातें 'द कपिल शर्मा शो' के सेट पर कप्पू और सपना में हुई नोंक-झोंक इस बार होगा 'द कपिल शर्मा शो' में नया धमाका 'द कपिल शर्मा शो' का वीडियो हुआ वायरल

The Kapil Sharma Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का दमदार कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' हर हफ्ते अपने साथ कोई ना कोई धमाल लेकर जरूर आता है. ऐसा ही कुछ धमाल इस बार भी 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में होने वाला है. दरअसल, इस बार शो के सेट पर एंगरी बर्ड्स पहुंचे दिखाई देंगे. लेकिन सबसे मजेदार बात तो शो में तब होती है, जब कप्पू यानी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और सपना (Krushna Abhishek) में नोंक-झोंक हो जाती है. जहां सपना कपिल शर्मा पर उससे जलने का आरोप लगाती है तो वहीं कप्पू कहते हैं कि उन्हीं के वजह से ही उनका घर चल रहा है. हालांकि दोनों की यह नोंक-झोंक मस्ती मजाक में हुई थी.

अक्षय कुमार की फिल्म पर बॉलीवुड एक्टर ने साधा निशाना, कहा- 'मिशन मंगल' इसरो के वैज्ञानिकों की बेज्जती है

सोनी टीवी के ट्विटर एकाउंट पर रिलीज हुए 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के प्रोमो सब खूब मस्ती और मजाक करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में सपना अर्चना पूरन सिंह को डायनासोर भी कहती हैं, जिसपर अर्चना पूरन सिंह भड़क जाती हैं. इन सबके बावजूद 'द कपिल शर्मा शो' के प्रोमो में सब ढेर सारी मस्ती और धमाल करते दिखाई दिए. इस वीडियो को अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर करते हुए सोनी टीवी ने लिखा, "एंगरी बर्ड ने बनाया 'द कपिल शर्मा शो' में हंसी का घोंसला, भरिये इनके साथ मस्ती की उड़ान."

जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर कहा - क्या यही थी अनुच्छेद 370 हटाने की वजह?

एंग्री बर्ड्स के अलावा इस हफ्ते 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के सेट पर 'बाटला हाउस' के कलाकार जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर भी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचेंगे. 'द कपिल शर्मा शो' की बात करें तो कपिल शर्मा का यह कार्यक्रम हमेशा ही टीआरपी की रेस में आगे रहता है. अपने कंटेंट और एक्टिंग के मामले में द कपिल शर्मा शो सबका दिल जीतता है.



...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...