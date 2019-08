Nach Baliye 9: सेना को समर्पित रोहित और अनिता ने किया ऐसा धमाकेदार डांस, Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Nach Baliye 9: डांस का धमाकेदार शो 'नच बलिए 9 (Nach Baliye 9)' हर हफ्ते कोई ना कोई धमाका जरूर करता है. लेकिन इस बार 'नच बलिए 9 (Nach Baliye 9)' के सेट पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को भावुक कर दिया. दरअसल, स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए 'नच बलिए 9 (Nach Baliye 9)' की जोड़ी रोहित रेड्डी और अनिता हसनंदानी ने ऐसा जबरदस्त डांस किया, जिसे देखकर शो के सेट पर मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए. इतना ही नहीं रोहित और अनिता का यह दमदार डांस देखकर खुद शो की जज रवीना टंडन भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं.

जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर कहा - क्या यही थी अनुच्छेद 370 हटाने की वजह?

Jodi No. 7 i.e #RoNita's act on the armed forces left everyone emotional! Are your eyes welled up with tears too?#NachBaliye9, This Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :-https://t.co/i06fXHO9nA@anitahasnandani@rohitredz@TandonRaveena@khan_ahmedasaspic.twitter.com/VYPyY2S6Gp