पहली बार सामने आई 'फिल्म 83' की झलकियां, रणवीर सिंह ने खास मौके पर शेयर किया Video

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटिड फिल्म '83' की शूटिंग में व्यस्त हैं. अपने धमाकेदार अंदाज और स्टाइलिश कपड़ो के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. इसलिए ही तो रणवीर आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं. अभी हाल ही में 25 जून को भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वर्ल्ड कप जीतने के 36 साल पूरे हो गए. भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 1983 में लोर्ड्स के मैदान में वेस्ट इंडिज के खिलाफ मैच जीतकर वर्ल्ड कप पर अपनी दावेदारी ठोकी थी. उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे. भारत के पहले वर्ल्ड कप जीतने के 36 साल पूरे होने पर एक्टर रणवीर सिंह ने अपने ट्विटर एकाउंट से उस लम्हें को याद करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब देखा जा रहा है.

36 years ago on this day, India turned the world upside down!!! ???????????????????? #ThisIs83pic.twitter.com/xnwqIU19nr