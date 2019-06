सलमान खान ने बॉडीगार्ड्स को उठा लिया अपने पांव पर, बार-बार देखा जा रहा ये धांसू Video

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) अपनी फिटनेस से कभी कोई समझौता नहीं करते. सलमान खान अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं. इसलिए तो आज भी उनके लुक्स और स्टाइल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हैं. हाल ही में सलमान खान की फिल्म 'भारत' (Bharat) ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हैं. ऐसे में सलमान खान (Salman Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान एक अलग ही अंदाज में एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो को खुद सलमान खान (Salman Khan) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में सलमान खान अपने बॉडीगार्ड्स को पांव पर उठाकर एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं. सलमान खान के बॉडीगार्ड एक्सरसाइज मशीन पर बैठे हैं तो वहीं सलमान (Salman Khan) उनके वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं. हालांकि इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज ने खींचा है, वो है सलमान खान का कैप्शन. एक्टर सलमान खान ने वीडियो को शेयर करते हुए बेहद ही मजेदार कैप्शन लिखा है. सलमान खान ने मजाकिया अंदाज में कैप्शन में लिखा, ' इतने उतार-चढ़ाव के बाद मेरे बॉडीगार्ड आखिरकार जान गए होंगे कि वो मेरे साथ कितने महफूज हैं.'

After experiencing the highs and lows my security has finally realised how secure dey r wid me .. ha ha pic.twitter.com/DVAG0dbjzy