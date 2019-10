चुनाव नतीजों की खबरों के बीच इस बॉलीवुड एक्टर ने उठाया पीएमसी बैंक का मुद्दा, कहा-यह बहुत ही दयनीय स्थिति है

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे. रुझानों में दोनों राज्यो में बीजेपी ने बढ़ बनाई हुई है. महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन 168 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं हरियाणा में बीजेपी 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. चुनाव की खबरों के बीच बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने एक बार फिर पीएमसी बैंक मामले (PMC Bank Crisis) को लेकर ट्वीट किया है. उनका यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

time to resolve this matter as some people have died crying for justice , it's a very pathetic situation & only you can help solve this as everyone has great expectations from you. Jai Hind! #PMCBankCrisis

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने लिखा: "इस मामले को हल करने का समय क्योंकि कुछ लोग न्याय के लिए रो रहे हैं, यह एक बहुत ही दयनीय स्थिति है और केवल आप ही इसे सुलझाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं. जय हिन्द!" शत्रुघ्न सिन्हा ने इस तरह सरकार से अपील की है कि वो पीएमसी बैंक मामले के सुलझाएं. शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे पहले भी कई ट्वीट किए है.

These are our own people, it's their own money & they require it for both sad & happy occasions but it's very disappointing that they aren't able to do so with restrictions on the withdrawal of their own money, from their own bank in their own country. It's high time & right