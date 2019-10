Election Results 2019: नतीजे आने से पहले बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने किया ट्वीट, कहा- पीएम नरेंद्र मोदी का जादू अब

Assembly Election Result 2019: हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है. 21 अक्टूबर को हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Haryana And Maharashtra Assembly Election) के लिए हुए मतदान में करीब 65% वोट हरियाणा और 60.5% वोट महाराष्ट्र में पड़े थे. वैसे तो सभी की नजर इस विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है, लेकिन हाल ही में चुनावी नतीजे आने से पहले बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने ट्वीट किया है, जिसमें अशोक पंडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर को संबोधित किया है. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

तापसी पन्नू से कोस्टार को फ्लर्ट करता देख भड़के कपिल शर्मा, कहा- शर्म नहीं आती...देखें Video

I Congratulate @Dev_Fadnavis@mlkhattar in advance for their victory with a huge margin in the #AssemblyElections2019. @narendramodi magic to continue. #LutyensMedia#UrbanNaxals#TukdeTukdeGang#AwardWapsigang#TheKhanmarketgang to hold condolence meeting today late eve.