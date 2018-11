आवारा कुत्तों के लिए इस बॉलीवुड एक्टर ने खरीदे स्वेटर और मोजे, कही ये इमोशनल बात

बॉलीवुड एक्टर वरुण शर्मा ने आवारा कुत्तों के लिए स्वेटर और मोजे खरीदे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इससे इन बेजुबान जानवरों को कड़ाके की सर्दी झेलने में मदद मिलेगी. वरुण ने एक बयान में कहा, "चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड में जानवरों की बात तो छोड़िए, हमारे लिए भी इस ठंड को झेलना मुश्किल है. तापमान आठ डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसके चलते ये जानवर सर्दी में वास्तव में असहज महसूस करने लगते हैं. इसलिए, मैंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ किया जाए और मैंने इनके लिए कुछ स्वेटर और मोजे खरीदे। आशा करता हूं कि इससे उन्हें ठंड झेलने में मदद मिलेगी."अपनी अगली फिल्म 'छिछोरे' की शूटिंग में व्यस्त वरुण कुछ दिनों के लिए शूटिंग से विराम लेकर परिवार के साथ समय बिताने चंडीगढ़ में हैं. नितेश तिवारी निर्देशित यह फिल्म अगले साल 20 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड स्टार गोविंदा के साथ 'फ्राय डे' में काम किया. इस फिल्म को लेकर वरुण काफी भावुक हो गए थे. वरुण ने कहा कि वह ‘हीरो नंबर 1' अभिनेता की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, इसलिए उनके साथ फिल्म में काम करना एक सपने जैसा था.

