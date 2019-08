स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दी थी 'गणतंत्र दिवस' की बधाई, हुईं ट्रोल तो बोलीं- एकाउंट हैक हुआ था...

आज देश 73वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) मना रहा है, ऐसे में सोशल मीडिया पर हर कोई एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है. बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी अपने-अपने स्टाइल में देशवासियों को स्वतंत्रता की बधाई दे रहे हैं. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने लोगों को बधाई दी थी, जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर काफी ट्रोल किया गया. दरअसल, एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का ट्विटर एकाउंट हैक हो गया था. हैकर ने ईशा के एकाउंट से स्वतंत्रता दिवस की बधाई की जगह 'गणतंत्र दिवस' यानी 'रिपब्लिक डे' की बधाई का पोस्ट कर दी, जिसके बाद एक्ट्रेस को खूब ट्रोल किया गया.

अब ईशा गुप्ता (Esha Gupta) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर एकाउंट हैक हो गया था. एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा, 'एकाउंट हैक हो गया है कृपया किसी भी मैसेज का कोई जवाब ना दें.' एक्ट्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने ट्रोलर्स को भी फटकार लगाई. ईशा गुप्ता ने कहा, 'स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की शुभकामनाएं. एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी को बताने के लिए थैंक्यू वर्ना तो उसको ये सब पता ही नहीं था.'

Finally got the account back in order. Thanks to a lot of people who informed me on IG. (P.S-don't change your password if you get a mail about any suspicious activity on twitter and asks you to change the password as that can lead to hacking).