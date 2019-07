Eng vs Ind: इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया की हुई करारी हार तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- जर्सी बदलो...

भारत-इंग्लैंड (India Vs England) के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ. टीम इंडिया को नई जर्सी भी मिली. लेकिन जो फैन्स को चाहिए था, वही नहीं मिला. मैच में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर ही टीम इंडिया जूझती नजर आई. नतीजा, इंग्लैंड ने भारत को मैच में करारी शिकस्त दी. मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी ऑरेंज जर्सी पहनकर मैदान में उतरे थे. अब सोशल मीडिया में भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) की ऑरेंज जर्सी को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स का कहना है की क्रिकेट टीम के लिए औरेंज जर्सी शुभ नहीं है. भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर अब एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का रिएक्शन आया है.

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2019) में भारत ने सातवां मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला. लेकिन इस मैच में कोहली के धुरंधरों का जादू नहीं चल पाया और भारत इंग्लैंड से हार गया. अब भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने कमेंट किया है. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs Of Wasseypur)' फेम हुमा कुरैशी ने अपने ट्विटर हैंडल से खिलाड़ियों की ऑरेंज जर्सी को लेकर कहा, 'मैं अंधविश्वासी नहीं हूं. लेकिन क्या हमें ब्लू जर्सी वापस मिल सकती है...' हुमा के इस ट्वीट पर फैन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Not superstitious at all .. but can we please have the Blue jersey back .. enough said ????????‍♀️