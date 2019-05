कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी की जीत पर बनाए चाय-पकोड़े, Photo हुईं वायरल

लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में BJP का शानदार प्रदर्शन रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को मिली शानदार जीत पर उन्हें चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. राजनैतिक दुनिया के साथ ही बॉलीवुड की दुनिया ने भी पीएम मोदी की जीत पर जश्न मनाया. कहीं लोगों ने उनकी तुलना शेर से की तो किसी ने विपक्ष को ही रिटायरमेंट घोषित करने की सलाह दी. इन सब में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) भी बिल्कुल पीछे नहीं रहीं. पीएम मोदी (PM Modi) की जीत का जश्न कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी काफी अलग अंदाज में मनाया. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की जीत पर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने घर पर ही पार्टी आयोजित की, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

Kangana cooks rarely, when she is absolutely exhilarated, today she treated us with chai pakodas for ⁦@narendramodi⁩ Ji's win #JaiHind#JaiBharat ???? pic.twitter.com/6hJIuxby9W