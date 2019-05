अमित शाह को गृह मंत्रालय मिलने पर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, लिखा- बुरे दिन...

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में बीजेपी (BJP) को मिली एतिहासिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. पीएम मोदी (PM Modi) के साथ अमित शाह (Amit Shah) ने भी कैबिनेट मिनिस्टर पद की शपथ ली थी. जिनको आज गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यह मंत्रालय राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के पास था. राजनाथ सिंह को एनडीए के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. इस तरह मोदी 2.0 में अमित शाह (Amit Shah) दूसरे सबसे शक्तिशाली पद पर आ गए हैं. अमित शाह (Amit Shah) को नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई मिलने की सिलसिला तेज हो गया है. बॉलीवुड की तरफ से भी अमित शाह (Amit Shah) को बधाइयां मिल रही हैं. इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा (Koena Mitra) ने ट्वीट किया है.

Heartiest wishes to Shri @AmitShah ji for his new role as the Home Minister of India. He in charge of Home means very bad days for criminals within and outside border. Congratulations India. #AmitShah #HomeMinister #ModiCabinet #ModiSarkar2

कोएना मित्रा (Koena Mitra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमित शाह (Amit Shah) को बधाई देते हुए लिखा कि आपको बतौर गृमंत्री नई जिम्मेदारी के लिए बधाइयां. कोएना ने आगे लिखा कि अगर अमित शाह (Amit Shah) गृह विभाग के प्रमुख हैं तो इसका मतलब हुआ घर के अंदर और सरहदों के बाहर रहने वाले क्रिमिनल्स के लिए बुरे दिन शुरु हो गए. कोएना (Koena Mitra) ने इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा. कोएना (Koena Mitra) ने लिखा कि भारत के लिए 2019 शक्तिशाली वर्ष साबित हो रहा है. कल्पना कीजिए अगर जिग्नेश, कन्हैया, दिग्विजय, ममता, आतिशी और राहुल जैसे तामसिक तत्व संसद में पहुंच जाते तो क्या होता. कोएना ने लिखा कि मैं चाहती हूं कि आप दोनों हमारे देश के हमेशा के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बन जाएं.

2019 is a powerful year for India. Imagine, if fringe elements like Jignesh, Kanhaiya, Digvijay, Mamta, Atishi, and Rahul were in power now. Thank you @narendramodi@AmitShah

I want you to be our permanent PM and HM. #NewIndiaRocks#Modi2point0#ModiCabinet