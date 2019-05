आरक्षण को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- दुश्मनी पैदा करने के लिए...

बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) उन कलाकारों में से रही हैं जिन्होंने चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के दौरान पीएम मोदी (PM Modi) और बीजेपी (BJP) की खुलकर मुखालफत की थी. पायल (Payal Rohatgi) की ट्विटर टाइम लाइन पर नजर डाली जाए तो समझ आता है कि वह खुलकर सनातन धर्म की वकालत करती हैं. पायल ने एक बार फिर सनतान धर्म की वकालत करते हुए आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) पर सवाल उठाए हैं. पायल (Payal Rohatgi) ने एक यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था थी ही नहीं. पायल के मुताबिक अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है. जोकि लोगों के हुनर और दिलचस्पी के आधार पर बनाई थी. लेकिन मुगलों और ब्रिटिशर्स ने इस व्यवस्था Reservation System को लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया और इसे जाति व्यवस्था में बदल दिया.

Caste System didn't exist in Sanatan Dharm. From what I have read, it was called #Varna System as per expertise of people living at that time. The #Varna system was made #CasteSystem by Mughals & Britishers 2 create animosity between Hindus. Same drama is being played till now???? https://t.co/Uzib7J8w8Z