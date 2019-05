बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के ट्वीट में छलका दर्द, बोले- घर कब जाऊंगा...

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे हैं. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की खराब तबियत की वजह से बॉलीवुड (Bollywood) के कई एक्टर और एक्ट्रेसऔर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनकी पत्नी नीता अंबानी (Neeta Ambani) ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का हाल-चाल जानने न्यूयॉर्क पहुंचे थे. न्यूयॉर्क में अपने इलाज के लिए पिछले कई दिनों से रह रहे ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. भारत में हुए लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विश्व कप की, वह हर मुद्दे पर अपने विचार बेबाक तरीके से रखते है. हाल ही में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए न्यूयॉर्क में आठ महीने पूरे होने की जानकारी दी.

Today I complete eight months here in New York. When will l ever get home?